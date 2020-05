Unde sunt reportajele lacrimogene cu femei și copii? Frontex arată că 97% dintre imigranți sunt bărbați Va amintiți și de insistența cu care fotoreporterii și cameramanii prezentau imagini cu femei și copii, creand impresia ca aceștia reprezinta o parte semnificativa a grupului. Ultima serie de astfel de imagini ne-a fost servita acum cateva luni, cu ocazia incidentelor orchestrate de regimul Erdogan la frontiera Greciei. Aceste imagini induioșatoare erau folosite apoi pentru a susține teoria refugiaților de razboi, care și-au parasit locuințele din cauza conflictelor, nu a intereselor economice. Intr-un raport de analiza a riscurilor pentru anul 2020, Agenția Europeana a Frontierelor, Frontex ,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

