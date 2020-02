Unde slujesc, astazi, cei doi ierarhi din Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 9 februarie, cu binecuvantarea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Inaltarea Domnului" din satul Gheorghiteni jud. Suceava , cu prilejul instalarii unui nou preot.Luni, 10 februarie, Biserica Ortodoxa…

- Arhitectul Dan Corneliu va fi prezent in aceasta seara la postul Tv Trinitas, in cadrul emisiunii Biserica azi.Emisiunea este despre arhitectura ecleziala, relationata cu credinta. Nimeni nu ar putea sa faca o biserica daca nu e credincios. Arhiectul Dan Corneliu a fost implicat in mai multe proiecte…

- In urma cu aproape un veac, pe timpul calatoriei lui Negley Farson, Delta Dunarii si nordul Dobrogei erau locuri in care existau destule primejdii. Autoritatile romane tineau situatia sub control in zona oraselor, dar in locurile salbatice te puteai intalni adesea cu tot felul de talhari. Erau anii…

- Astazi, in ziua sarbatorii "Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul", 7 ianuarie 2020, ierarhii Dobrogei vor sluji astfel:Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica "Sfantul Ioan Botezatorul" din Techirghiol.Preasfintitul Parinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji…

- In ziua praznicului Nasterii Domnului, cei doi ierarhi ai Dobrogei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Preasfintitul Parinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji…

- Astazi, in Duminica a 27 a dupa Rusalii, cei doi ierarhi ai Dobrogei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea "Sfintii Ierarhi Nicolae si Bretanion" din localitatea 23 August,…

- Biserica „Sfinții Trei Ierarhi" Suceava, reprezentata de preotul paroh Buta Dragoș, va roaga sa votați proiectul Centrul de servicii sociale aferent Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi" Suceava, in intervalul 25 - 29 noiembrie, pe site-ul http://implicat.primariasv.ro, dupa ...

- Una dintre rarisimele personalitati ale Dobrogei, Ioan N. Roman, juristul, gazetarul si primarul care a indragit atat de mult Constanta incat nu avea sa o mai paraseasca, de la venirea sa in mai 1900 si pana la disparitie, pe 12 iulie 1931, este autorul acestor 44 de "Pagini din istoria culturii romanesti…