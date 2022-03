Unde se află o importantă arhivă referitoare la armata rusă Lucru aproape trecut cu vederea: SUA și Brazilia au predat anul trecut Muzeului armatei ruse din Penza (Rusia) o importanta arhiva referitoare la istoria armatei ruse și a Mișcarii Albe. Arhiva predata include un numar mare de carți, reviste, ziare, documente, fotografii, scrisori, manuscrise de la inceputul și mijlocul secolului al ХХ -lea, scrise și publicate in emigrația rusa, potrivit Societații istorico-militare din Rusia, citata de ria.ru. Materialele au fost expuse in cadrul unei expoziții consacrata aniversarii Exodului rusesc și incheierii Razboiului civil din perioada 1917-1922. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Rusia a cerut marti ca opozantul rus Alexei Navalnii sa fie condamnat la inca 13 ani de inchisoare, sub acuzația de frauda și ultraj la adresa instanței, scrie Reuters. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova,…

- Lumea vorbește, azi, mult și multe despre Rusia. Ca face și drege… Rusia atacatoarea. Rusia neinformata. Rusia ingradita. Rusia protestara. Rusia neințeleasa. Aproape 15.000 de persoane din Rusia au fost arestate, de pe 24 februarie, cand a inceput conflictul armat din Ucraina, pana acum. Pentru ca…

- Omul de afaceri rus Roman Abramovich a anunțat ca vinde acțiunile sale de la Chelsea, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului. Abramovich a specificat ca profiturile obținute in urma operațiunii se vor indrepta catre victimile razboiului din Rusia. “Aș vrea sa ma adresez speculațiilor…

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Biserica Ortodoxa Romana face apel la incetarea razboiului in Ucraina. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”,…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…