Unde se află Brașovul în topul orașelor din România pentru vegetarieni și vegani? 39% dintre romani au redus consumul de carne in ultimii ani, arata un studiu realizat de Bookingham. Observand evoluția trendurilor printre vegetarieni și vegani in Romania, Bookingham prezinta și un top al celor mai populare orașe din țara. Vegetarianismul și veganismul au luat o amploare tot mai mare in Romania, in ultimii ani. Mai mult decat un „regim alimentar”, veganismul și vegetarianismul au devenit stiluri de viața. Acestea presupun excluderea anumitor alimente din mancare , dar și susținerea unor valori care țin de etica și luarea unor decizii care influențeaza mediul inconjurator. Bookingham… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

