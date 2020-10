Unde să plasez alocația copilului ca să-i poată acoperi șederea și cursurile din facultate Daca tot se vor dubla alocațiile, am zis sa ne gândim ce ar fi daca acei bani ar fi pastrați de la primii ani din viața pentru ca în viitor, dupa ce face 18 ani, copilul sa decida daca vrea sa faca studiile undeva în Europa. Sa presupunem ca i-ar depune lunar într-un cont de economii, programul de stat growth, pe titluri de stat sau bursa (iar aici în diferite instrumente).



Bineînțeles, în România sunt multe persoane care nu-și permit sa puna acești bani deoparte. Unii au nevoie de acești bani pentru rechizite sau o pâine.



