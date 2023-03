Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un clip promoțional difuzat de postul Russia Today (RT), Kremlinul sugereaza ca Europa traiește deja in bezna, iar anul viitor situația se va inrautați, scrie BFMTV, potrivit news.ro.

- Grav accident de circulație in ajun de Craciun pe Valea Izei, in localitatea Rozavlea. Deplasați la fața locului, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au constatat faptul ca, in timp ce apelantul de 40 de ani din Cluj-Napoca, se afla la volanul unui autoturism, s-a angajat in depașirea unei coloane de vehicule,…

- Un clip publicat de Arnold Schwarzenegger de Craciun a devenit viral pe Internet. Celebrul actor, care a caștigat de 7 ori de-a lungul timpului premiul de Mr. Olympia, le-a oferit internautilor o lecție de viata.

- Medicul de lupta Myroslav Mardarevych este aplecat deasupra unui birou in foaierul Catedralei Sfanta Sofia din centrul Kievului. Tocmai a sosit de pe linia frontului și noteaza cu furie nume pe bilețele de hartie. Acestea sunt cereri de rugaciune pentru biserica, scrie Sky News, potrivit mediafax.…

- „Stiu ca in pomul din anul acesta vom avea parte de mai putine luminite, dar cu siguranta vom fi si vom ramane de partea luminii”, afirma presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia sarbatorilor de Craciun.

- Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarna va reveni in municipiul Suceava pe tradiționala data de 27 decembrie la nivelul și amploarea avuta inainte de pandemie. La Suceava vor ajunge formații din tot județul dar și formații din Basarabia și din Nordul Bucovinei. Parada obiceiurilor de iarna…

- Lumea muzicala e in doliu dupa ce un artist extrem de iubit s-a stins din viața. Maxi Jazz, membru al trupei Faithless, care a concertat de mai multe ori si in Romania, a murit la varsta de 65 de ani. Foștii sai colegi de trupa au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.