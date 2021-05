Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de Paști (30 aprilie 2021 – 03 mai 2021) piețele din municipiul Pitești vor funcționa dupa urmatorul program: -Vineri, 30 aprilie 2021: 06:00 – 20:30 -Sambata, 01 mai 2021: 06:30 – 14:30 -Duminica, 02 mai 2021: inchis -Luni, 03 mai 2021: inchis. Pentru protectia populației,…

- Sarbatorile Pascale coincid in acest an cu 1 Mai, prilej cu care mulți dintre romani ies la gratare in aer liber. Trebuie respectate insa regulile din pandemie – nu este permisa formarea de grupuri ce nu aparțin aceleiași familii, dar și cele de protecție a mediului. Chiar daca nu ii putem vizita pe…

- Persoanele care vor sa iși aprovizoneze micile afaceri de la Metro inainte de Paște trebuie sa se grabeasca. Programul magazinelor va fi unul deosebit. Afla chiar acum programul Metro de Paște și 1 Mai. Metro a publicat pe site-ul oficial programul special de sarbatori. Astfel incepand cu data de 24…

- Marile retele comerciale au anuntat un program special de lucru in perioada Sarbatorilor Pascale, respectiv 30 aprilie-3 mai. Astfel, magazinele PENNY vor fi inchise in duminica de Pasti, 2 mai, iar sambata, 1 mai, vor avea program in intervalul orar 6:00 - 18:00. Luni, a doua zi de Pasti,…

- Magazinele Profi vor avea și ele program scurt in urmatoarea perioada. Care sunt modificarile? Afla chiar acum program Profi de Paște și 1 Mai. Magazinele Profi vor avea un program special in zilele urmatoare, dat fiind faptul ca suntem in perioada Sarbatorilor Pascale. Astfel, romanii trebuie sa știe…

- Majoritatea supermarketurilor și magazinelor care comercializeaza articole alimentare sau de baza vor avea program special de Sarbatorile Pascale, in acest an. Retailerii au anunțat masuri organizatorice in ceea ce privește funcționarea unitaților, in perioada Sarbatorilor Pascale. Citește și URARI…

- Ieri, Ministrul Mediului, Tanczos Barna, aflat in Harghita, a facut un apel la primariile din tara sa organizeze actiuni de colectare a lanii si a pieilor de miei, pentru ca acestea sa nu ajunga in natura, de Pasti, ci sa fie reciclate sau neutralizate, potrivit Agerpres. „Se apropie Sarbatorile Pascale,…

- CHIȘINAU, 20 mart – Sputnik. In data de 2 mai, creștinii ortodocșii vor marca cea mai importanta sarbatoare religioasa – Invierea Domnului. Pana atunci insa biserica ii indeamna pe enoriași sa țina post, ca de Paște sa poata simți cu adevarat bucuria sarbatorii, atunci cand vor manca din bucatele…