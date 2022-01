Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimei hotarari a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), persoanele nevaccinate care fac un test PCR (cu valabilitate de 72 ore) sau un test rapid (valabilitate 48 ore) pot intra unde doresc, fara niciun fel de restricții. Prea puține farmacii realizeaza testarea gratuita…

- Potrivit ultimelor date furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș, Pitești a intrat in scenariul galben, cu o rata a infectarilor cu COVID-19 de 2,2 la mia de locuitori (376 de persoane infectate). Alte trei orașe din Argeș au trecut pragul de 2 la mie: Mioveni, Ștefanești și Topoloveni.…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, localitatea Maracineni a ajuns la o rata de infectare de 3,28 la mia de locuitori (18 persoane infectate). Este cea de-a doua localitate care intra in scenariul roșu in valul 5 de COVID-19. Oarja a ajuns la o incidența de 5,83 la mia de locuitori (16…

- Potrivit ultimelor date furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș, comuna Oarja a intrat in scenariul roșu, cu o rata de infectare de 4,74 la mia de locuitori (13 persoane infectate). Alte 6 comune sunt in scenariul galben cu o incidența de peste 2 la mia de locuitori: Godeni, Beleți-Negrești,…

- In Argeș, numarul persoanelor infectate cu noua tulpina Omicron a ajuns la 8. Din aceștia 2 sunt copii. ”Nu sunt cazuri grave. Am avut o fata de 15 ani, precum și un copil și mama acestuia, cu istoric de calatorie, care au fost spitalizați cateva zile. Starea de sanatate este una buna”, ne-a declarat…

- Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani va incepe in Romania, cel mai probabil, in a doua jumatate a lunii ianuarie, a anunțat joi coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. In acest context medici de marca in domeniul pediatrie vor discuta online cu parinții despre vaccinarea…

