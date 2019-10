Unde ne sunt meseriașii calificați? Tot mai greu gasim muncitori calificați care pot rezolva o problema ce se ivește in gospodarie sau in comunitate. Electricienii, instalatorii, zugravii, care știu sa faca meserie buna și au un certificat ori o diploma la mana, fie sunt plecați in afara țarii, fie au ieșit la pensie. Daca in urma cu ceva ani se […] Articolul Unde ne sunt meseriașii calificați? apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

