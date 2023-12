Stiri pe aceeasi tema

- Concerte de sarbatori in centrul Timișoarei. Miercuri, 27 decembrie, a treia zi de Craciun și sarbatoarea Sf. Ștefan, formația Direcția 5 va canta pentru toți cei care vor fi prezenți in Piața Victoriei de la ora 19. In seara de 31 decembrie, de Revelion, concertele vor incepe la ora 18., cand pe scena…

- Finalul de 2023 si inceputul lui 2024 va fi cu muzica de calitate in centrul orasului, unde tocmai s-au stabilit urmatoarele concerte. Miercuri, 27 decembrie, va avea loc un concert Direcția 5. Revelionul va fi unul plin, cu numeroși interpreți apreciați. Vor canta timișorenii de la Pragu’ de Sus, Dincolo…

- Asociația București marcheaza 34 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 prin doua tururi ghidate gratuite care trec prin locurile emblematice ale evenimentelor in București și Cluj-Napoca. Cum ar fi sa mergi spre serviciu și sa iți gasești vehiculul din dotare in centrul orașului, blocat de protestatari?…

- Lucrarile efectuate de constructor pentru largirea la doua benzi a drumului județean 691, Timișoara – nod A1, la trecerea peste calea ferata de la Giarmata, au fost finalizate. Și pe primul tronson investiția a inaintat serios. Astfel, in acest moment, pe tronsonul 1, de la Timișoara la ieșirea din…

- Luni, 27 noiembrie, puteți vizita Targul de Craciun din centrul orașului. Va puteți bucura de taramul fermecat din Piața Libertații, cu patinoar, personaje de poveste și un castel luminos, prin care va trece trenulețul lui Moș Craciun sau de cele doua ateliere ale lui Moș Craciun, de spectacolele de…

- „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara”, instalatia temporara din Piata Victoriei realizata cu ocazia anului Capitalei Culturale isi numara zilele. Atacata de destui timisoreni, adorata de altii, inclusiv de turisti conform cifrelor furnizate de organizatori, schela va fi demontata incepand cu data…

- Șase proiecte, care prezinta 17 instalații, sunt prezentate pentru prima data la Timișoara in cadrul Lights On. Acesta este primul festival de light-art din Romania care implica direct doua mari universitați din țara intr-o expoziție in spațiul public. Programul este foarte bogat. Vineri seara va fi…