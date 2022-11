Stiri pe aceeasi tema

- (P) Deși vremea de afara pare sa ne aminteasca mai mult de o toamna tarzie și blanda, nu ar trebui sa uiți ca in calendar, anotimpul iernii se apropie cu pași repezi. Iar odata cu sosirea sezonului rece, conducerea autovehiculului in condiții specifice de iarna devine cu mult mai riscanta, mai ales…

- Primul numar 1 din istoria ATP a fost prins sub influența alcoolului la volan in noaptea de joi spre vineri, au declarat pentru Libertatea surse din Poliție, care au precizat ca Ilie Nastase a avut o alcoolemie de 0.22 mg/l alcool pur in aerul expirat. Contactat de Libertatea, Nasty a spus ca a „baut…

- Ilie Nastase a fost prins din nou baut la volan. Fostul tenismen a fost oprit de politistii din Capitala noaptea trecuta, in Sectorul 1. Potrivit surselor Digi24, acesta ar fi avut o alcoolemie de 0.22 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a ramas fara permisul de conducere pentru 90…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a ținut discursul la „Euro-Atlantic Resilience Forum - Black Sea Perspectives” ragușit. „Am cerut sprijinul șefului nostru de la Departamentul de Urgențe, și pentru prima data nu are nicio soluție”, a spus el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cand ești Florin Prunea iți permiți orice, chiar și sa incalci regulile de circulație. Fostul portar al Naționalei nu ține cont de culoarea semaforului atunci cand se afla la volanul autoturismului și este pe graba. Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Șoferul de 31 de ani a fost oprit de un echipaj de poliție pe o strada din municipiul Bacau. Era atat de beat incat, in fața polițiștilor, a picat alcooltestul inainte de a sufla in fiola. Barbatul avea o concetrație de peste 3 la mie alcool pur in aerul respirat. Polițiștii i-au intocmit dosar penal.

- Barbat din Alba, prins de polițiști in timp ce taia copaci nemarcați: Ce pedeapsa a primit Barbat din Alba, prins de polițiști in timp ce taia copaci nemarcați: Ce pedeapsa a primit Polițiștii din cadrului Postului de Poliție Salciua au prins un barbat de 33 de ani in timp ce taia arborii ilegal pe…

- Un tanar din Ucraina conducea mijlocul de transport in baza permisului de conducere, primit cadou din partea unui prieten. Polițiștii de frontiera au stabilit din primele cercetari ca actul este unul falsificat.