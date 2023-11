Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi importanta pentru Andra Volos și asta pentru ca vedeta se pregatește sa o aduca pe lume pe fetița ei și a lui Lele. Iubita celebrului cantareț de manele a ajuns la spital și a transmis faptul ca are contracții. Iata ce postare a facut partenera de viața a artistului pe rețelele de socializare!

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata in 9 luni, iar peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Vedeta radiaza de fericire in aceste momente, iar recent a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant…

- Barbatul ii avea in grija pe cei mici, in timp ce concubina se afla la spital, unde urma sa nasca. In ziua in care a comis faptele teribile, barbatul a mers la un parastas unde s-a imbatat. Chemat acasa, acesta s-a enervat și și-a descarcat nervii asupra micuților. Pe baiețelul de 7 ani l-a calcat,…

- Andra Volos se confrunta cu o raceala grava in ultimul trimestru de sarcina. Iubita manelistului Lele a ajuns la spital, iar medicii i-au pus o perfuzie pentru a remedia problemele de sanatate. Pe rețelele de socializare, vedeta a cerut ajutorul urmaritoarelor sale.

- Un campion național la box din Bistrița se zbate intre viața și moarte, in urma unei altercații avute pe scara blocului in care locuia. Mama tanarului lanseaza acuzații grave.Daniel Borgovan, campion național la box și multiplu medaliat la campionate de profil, a avut o cearta cu iubita in apartamentul…

- Este o zi mare pentru Ema Oprișan! Concurenta de la Insula Iubirii se pregatește sa devina mama pentru a doua oara! Ea ii va darui o fetița lui Razvan Kovacs. Cei doi au ajuns marți dimineața la spital, iar emoțiile pe care le traiesc impreuna sunt unice. Concurentul este alaturi de soția lui.

Zeci de persoane au participat, luni dupa-amiaza, la un protest in Piata Revolutiei din municipiul Botosani in semn de omagiu fata de Alexandra, tanara de...