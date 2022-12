Unde este cel mai scump teren agricol în România Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Romania era, anul trecut, de 7.601 euro, in crestere fata de unul de 7.163 de euro in 2020, potrivit datelor Eurostat. Comparativ, in Bulgaria un hectar de teren agricol costa 6.096 de euro, in Franța de 5.940 de euro, iar in Ungaria costa 5.187 de euro. In Romania, cele mai scumpe terenuri sunt in regiunea Bucuresti-Ilfov (10.707 euro pentru un hectar), iar cele mai ieftine in regiunea Nord-Vest (6.206 de euro pentru un hectar), cu mențiunea ca in ambele cazuri preturile sunt mai mici decat in 2020.Pretul mediu al unui hectar de teren arabil este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

