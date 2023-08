Unde au plecat Dani și Gabriela Oțil după nuntă. Micuțul Tiago i-a însoțit / FOTO La data de 30 iulie 2023, Dani și Gabriela Oțil au avut parte de unul din tre cele mai improtante evenimente din viața lor! Prezentatorul TV și frumosul fotomodel și-au spus marele ”DA!” in fața lui Dumnezeu! De la cununie nu a putut sa lipseasca nici micuțul Tiago, care a fost cireașa de pe tort. Acum , la doar o saptamana de la marele eveniment, Dani și Gabriela Oțil și-au luat fiul și au plecat in vacanța. Ce destinație au ales cei trei. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

