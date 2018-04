Unde aleg să își petreacă românii vacanța de 1 Mai Decizia Guvernului de a declara 30 aprilie zi nelucratoare, astfel incat angajatii din sistemul public, si nu numai, sa beneficieze de patru zile libere, schimba planurile de vacanta ale romanilor. Daca pana acum, cei mai multi turisti, care preferau de 1 Mai sa mearga in vacante la malul marii, alegeau statiuni din Romania, anul acesta multi vor profita de aceasta minivacanta pentru a merge in concediu la plaja in strainatate, de exemplu in Grecia, Spania, Turcia si Egipt, arata datele Christian Tour, unul din cei mai mari operatori din tara. “Tendinta romanilor de a pleca in numar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Stiri pe aceeasi tema

