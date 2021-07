Stiri pe aceeasi tema

- Cuba a anunțat, miercuri, ca ridica temporar restricțiile impuse calatorilor care aduc in țara alimente, medicamente și produse de igiena personala, intr-o aparenta recunoaștere a cererilor protestatarilor anti-guvernamentali, informeaza CNN . Guvernul cubanez a decis, miercuri seara, „sa autorizeze…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca in urmatoarele doua saptamani cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 ar putea veni in Regatul Unit fara sa mai stea in carantina obligatorie, relateaza Afp, citata de Agerpres. ”Este un lucru la care lucram acum foarte intens. In privinta calendarului,…

- Finalizand cu excelența al doilea an de studii diplomatice, Ioana Mogos, absolventa Laude-Reut 2019, și-a gasit o noua viața in Israel, urmandu-și, in cadrul IDC Herzliya – The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, visul și vocația descoperite pe bancile liceului bucureștean. Ioana s-a…

- Ryanair s-a asociat cu Manchester Airports Group (MAG) pentru a depune joi o reclamatie la Curtea Suprea din Anglia, solicitand tranparentizarea sistemului de restrictii, a declarat un purtator de cuvant al MAG. Si alti operatori aerieni sunt asteptati sa se alature acestei actiuni in justitie. Cu doar…

- Peste doua miliarde de vaccinuri Covid-19 au fost administrate in intreaga lume, potrivit calculelor AFP extrase din surse oficiale. Numarul vine la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, anunța Mediafax. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost adiminstrate…

- Peste doua miliarde de vaccinuri anti-Covid-19 au fost administrate in intreaga lume. Pragul a fost depașit la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Șase tari nu au inceput inca vaccinarea populației. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost administrate…

- ''Hamas a ales sa accelereze tensiunile, folosite ca pretext, pentru a incepe acest razboi'' cu Israelul, a declarat diplomatul israelian, citand o ''manipulare palestiniana''.Nu exista ''nicio justificare pentru tirul de rachete impotriva civililor'', a subliniat el. Palestinienii ''folosesc scuturi…

- Guvernul italian a anunțat vineri ca anuleaza solicitarea de carantina pentru vizitatorii din Uniunea Europeana, Marea Britanie și Israel care au teste negative pentru coronavirus, in incercarea de a atrage turiști in aceasta vara, anunța thelocal.it. Conform noilor reguli care intra in vigoare…