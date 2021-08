Unde a dispărut Petrișor Tănase, primul bucătar de televiziune din România Pe fondul inmulțirii cooking show-urilor, mulți se intreaba unde a disparut Petrișor Tanase, primul bucatar vedeta de televiziune din Romania. Dupa multe emisiuni de televiziune (”Teo Show”, ”Vacanța a la Petrișor”, ”Barbați la cratița”, ”Bucataria minoritaților”,”Pofta buna”), știința culinara a lui chef Petrișor este prezentata doritorilor de experiențe gastronomice sub forma de cursuri practice. „Daca nu Fizz, atunci cine?” Primul excentric din muzica vinde cryptomonede langa Piața Bucur Obor /FOTO Caci primul promotor al emisiunilor culinare la televizor in Romania s-a intors la catedra.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

