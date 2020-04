UNBR, avertisment în plină stare de urgență: Verificați avocații de la care cereți consultanță! Posibile tentative de fraudă Uniunea Naționala a Barourilor din Romania atenționeaza persoanele care cer online servicii de consultanța juridica sa verifice daca avocații carora li se adreseaza sunt inscriși in tabloul avocaților. Potrivit UNBR, oamenii sunt atenționați sa verifice pe site-ul www.unbr.ro daca persoanele de la care solicita servicii de consultanța juridica sunt inscrise in tabloul avocaților „In contextul actual, in care anumite drepturi ale cetațenilor sunt restranse, apar probleme juridice noi și complexe, dar și un teren propice pentru fraude, inclusiv pentru avocatura falsa. Avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania atrage atentia ca au aparut mai multe pagini de internet care ofera servicii de consultanta juridica in mod ilegal. Avocatii le recomanda cetatenilor sa verifice daca persoanele de la care solicita informatii sunt inscrise in tabloul avocatilor. De asemenea,…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) avertizeaza, miercuri, ca au aparut mai multe pagini de Internet care folosesc termeni precum "juridic", "legal", "drept", uneori chiar "avocat" si care practica servicii de consultanta juridica in mod ilegal, recomandandu-le cetatenilor sa verifice…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) avertizeaza, miercuri, ca au aparut mai multe pagini de internet care folosesc termeni precum „juridic”, „legal”, „drept”, uneori chiar „avocat” si care practica servicii de consultanta juridica in mod ilegal, recomandandu-le cetatenilor sa verifice…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) avertizeaza, miercuri, ca au aparut mai multe pagini de internet care folosesc termeni precum "juridic", "legal", "drept", uneori chiar "avocat" si care practica servicii de consultanta juridica in mod ilegal, recomandandu-le cetatenilor sa verifice…

- Publicul este atenționat sa verifice pe site-ul www.unbr.ro daca persoanele de la care solicita servicii de consultanța juridica sunt inscrise in tabloul avocaților In contextul actual, in care anumite drepturi ale cetațenilor sunt restranse, apar probleme juridice noi și complexe, dar și un teren…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) avertizeaza, miercuri, ca au aparut mai multe pagini de internet care folosesc termeni precum "juridic", "legal", "drept", uneori chiar "avocat" si care practica servicii de consultanta juridica in mod ilegal, recomandandu-le cetatenilor sa verifice…

- In condițiile in care traversam o perioada dificila din cauza epidemiei de coronavirus, Uniunea Naționala a Barourilor din Romania a stabilit un set de masuri menite sa previna efectele negative ale restrangerii activitații profesionale a avocaților. Astfel, aceștia sunt scutiți de plata unor taxe și…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, vocea la nivel național a profesiei de avocat, lanseaza campania Viața in instanța. Demersul reprezinta implicarea UNBR in problema suprasolicitarii din...