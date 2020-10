Una dintre principalele rute de transport din București, suspendată o săptămână. UPDATE Suspendarea rutei, amânată din cauza vremii nefavorabile UPDATE Societatea de Transport București amana suspendarea liniei de tramvai 41, programata inițial sa inceapa miercuri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au declarat marți reprezentanții STB, precizand ca vor reveni ulterior cu un comunicat de presa. Potrivit surselor citate, suspendarea va avea loc in funcție de condițiile meteo. Linia 41 de tramvai va fi suspendata […] The post Una dintre principalele rute de transport din București, suspendata o saptamana. UPDATE Suspendarea rutei, amanata din cauza vremii nefavorabile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

