Una dintre cele mai frumoase cafenele se află la Budapesta Cafeneaua New York din Budapesta este localul unde daca intri, te vei întreba daca nu ai intrat cumva în Capela Sixtina. Construita într-un stil renascentist italian, cafeneaua este una dintre cele mai vechi din oraș, înființata acum 125 de ani, scrie CNN.



Locul arata mai mult ca un palat decât ca o cofetarie, cu candelabre legate de tavanul plin de fresce spectaculoase. În zilele bune, cofetaria atrage aproximativ 2 mii de clienți. Coada se întinde pe unul din cele mai mari bulevarde ale Budapestei, plin de turiști la orice ora din zi. Unii oameni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov, dr. Dan Moraru, au inaugurat, astazi, oficial, Cabinetul de cardiologie din cadrul Ambulatoriului integrat, aprobat in structura organizatorica a spitalului. Numarul persoanelor…

- Presa din Budapesta a observat ca avem ceva in comun cu Ungaria. Atat premierul Romaniei, cat și cel al Ungariei poarta numele Orban. Iata cum au desparțit firul in patru jurnalișitii! Ungurii rad de Ludovic Orban In presa ungara s-a dat drumul la stand-up comedy! Guvernul Orban abia a scapat din focurile…

- Aradul a fost in carți pentru construirea unei fabrici deținute de grupul Volkswagen, mai exact o fabrica Skoda. Investiția ar fi urmat sa asigure aproximativ 4.000 de locuri de munca, iar la nivelul ofertei de infrastructura și logistica oferta Aradului a ajuns printre cele finaliste. Unde a pierdut…

- Comisia Europeana a demarat luni o investigatie amanuntita pentru a vedea daca planurile Ungariei de a acorda ajutoare de stat in valoare de 108 milioane de euro grupului sud-coreean Samsung SDI, astfel incat acesta sa investeasca in extinderea productiei de celule pentru baterii electrice la uzina…

- „E ceva extraordinar in conditiile in care bugetul alocat pe 2019 a fost cu 32 la suta mai mare decat in 2018, cand am reusit sa desfiintam 80 la suta din lista de asteptare. In cursul lunii septembrie, am decis sa desfiintam lista de asteptare, care oricum nu mai era decat o lista de 20…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a afirmat miercuri ca "mica" Danemarca este supusa la presiuni pentru a bloca constructia gazoductului Nord Stream 2, dar a promis ca, daca va fi necesar, gazoductul va fi construit prin ocolirea apelor teritoriale ale Danemarcei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Compania…

- Oradea Job Expo deschide seria de toamna a targurilor de locuri de munca. Manifestarea, organizata de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean si Bihari Naplo, si al site-urilor Bihon.ro si Erdon.ro, in partener intitutional cu AJOFM Bihor, va avea loc vineri, 4 octombrie, intre orele…

- "Cu mare consternare am aflat despre decizia Comisiei Afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European de astazi. Nedreptatea flagranta, lipsa de transparenta, incalcarea clara si deliberata a regulilor de drept si de procedura, precum si nerespectarea principiilor de baza ale democratiei imi amintesc…