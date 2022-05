Un zălăuan, în echipa care a construit prima mașină electrică realizată la Cluj Originar din Zalau, Florin Dehelean face parte din echipa care a stat la baza construcției și lansarii primei mașini care a fost fabricata in județul Cluj. Potrivit datelor tehnice, mașina are caroserie din fibra de carbon și o autonomie de aproximativ 350 de km la o incarcare. Viteza maxima pe care o poate atinge este de peste 140 de km pe ora. „Avem un proiect inovativ, avem motoare puse in cele doua roți din spate, ceea ce este un experiment. Bateriile sunt produse de un partener al Rombat. Este un… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

