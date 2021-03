Un vulcan islandez continuă să expulzeze lavă după o serie de cutremure Lava continua sa curga dintr-un vulcan din Islanda, marti, la cateva zile dupa eruptia care a survenit unei serii de cutremure, relateaza DPA.



Intr-o filmare live in streaming s-a putut vedea lava bolborosind si stropind la iesirea din micul crater din apropierea muntelui Fagradalsfjall, in mijlocul magmei gri solidificate ce elibera abur in atmosfera.



Potrivit specialistilor si autoritatilor islandeze, nu se cunoaste cat timp va mai dura eruptia, care a inceput vineri.

