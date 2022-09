Descoperire revolutionara in Marea Britanie in lupta impotriva cancerului. Cercetatorii au gasit un nou tip de terapie care foloseste un virus banal pentru a infecta si distruge in final celulele cancerigene. Pana acum, au existat rezultate pozitive: un pacient s-a vindecat de cancer, iar la multi alti pacienti tumorile s-au micsorat. The post Un virus banal, tratament revolutionar in lupta impotriva cancerului. Un pacient s-a vindecat, iar la multi altii tumorile s-au micsorat first appeared on Money .