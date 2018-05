Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Scoala de Agenti de Politie Campina, aflat in timpul liber, a imobilizat, sambata, un tanar suspectat de inselaciune prin metoda "Accidentul", de la care a fost recuperata suma de 20.000 de lei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, Daniel Draghici,…

- Valiza abandonata, miercuri, intr-o parcare din municipiul Pitesti a fost verificata de pirotehnisti, care au constatat ca nu prezinta pericol, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. "Valiza a fost deschisa si nu reprezinta un pericol. Perimetrul de…

- Un student in ultimul an la Scoala de Politie din Campina a scapat cu viata dupa ce s-a lovit cu masina de un stalp de iluminat, in Pitesti. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul a ramas efectiv infasurat pe stalp. Accidentul, produs cu cateva luni inainte sa devina politist, i-ar putea…

- Accident in Pitești, provocat de un student la Scoala de Politie din Campina, marți seara. Cu doar cateva luni inainte de a deveni polițist, tanarul de 21 de ani a lovit cu mașina un stalp de iluminat din cauza vitezei. Impactul a fost atat de puternic incat autoturismul a ramas infașurat pe stalp.…

- F. T. Miercuri, in intervalul orar 18.00-20.00, in Campina a fost desfașurata o activitate de prevenire a inșelaciunilor și a furturilor din locuințe, la acțiune participand 18 polițiști și 38 de elevi ai Școlii de Agenți de Politie „Vasile Lascar” din municipiu. Mesajul polițiștilor a avut in vedere…

- Un barbat de 28 de ani a fost gasit mort pe o strada din Pitești. Martorii au declarat poliției ca acesta ar fi fost aruncat dintr-o mașina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, iar in prezent se efectueaza o ancheta.…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au prins in flagrant delict un barbat de 29 de ani, din comuna Bascov, banuit de inșelaciune. Pe 6 martie, politistii Secției 1 Poliție Pitești au organizat o acțiune de prindere in flagrant delict a unui barbat banuit de savarșirea infracțiunii de inșelaciune.…

- La data de 27 februarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie, impreuna cu studenti ai Academiei de Politie si elevi ai Scolii de agenti de politie “Vasile Lascar” Campina au participat la o activitate de prevenire cu liceeni. Activitatea s-a desfasurat la doua unitati de invatamant din Bacau.…