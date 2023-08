Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o descoperire uluitoare, un vierme rotund de 8 centimetri, tipic gasit in pitoni, a fost descoperit in creierul unei femei de 64 de ani din sud-estul New South Wales. Femeia a fost internata inițial in ianuarie 2021, prezentand simptome precum dureri abdominale, diaree, tuse uscata, febra și transpirații…

- Patru femei au fost salvate dintr-un camin ilegal din Baia Mare. Una dintre acestea a alertat autoritatile dupa ce ar fi fost batuta. Autoritatile au descins la asa-zisul centru, iar cele patru femei au fost relocate in centre acreditate și autorizate. Administratorul, un cetațean italian, nu a putut…

- Un loc de joaca a fost amenajat in localitatea Dabuleni, din județul Dolj, in cimitir.Situația aberanta a aparut, dupa ce autoritațile locale au extins cimitirul pe terenul stadionului și nu au mai mutat leaganele pentru copii. Oamenii din localitate s-au obișnuit și nu sunt deranjați ca odraslele…

- Liviu Teodorescu nu este lasat de soție sa iși plimbe copilul cu caruciorul. Fara doar și poate, cantarețul radiaza de fericire atunci cand se afla in preajma fetiței lui, dar și a partenerei de viața. Din ce motiv prefera Iulia sa se ocupe singura de ingrijirea micuței.

- O echipa de oameni de știința de la Universitatea din Adelaide, condusa de James Nankivell, a identificat șarpele platic din deșert (Demansia cyanochasma) ca fiind o specie separata in rindul familiei Demansia. Cercetatorii au analizat caracteristicile șerpilor D. cyanochasma și au ajuns la concluzia…

- Cel putin 40 de femei si-au pierdut viata in violentele izbucnite intr-o inchisoare de femei din Honduras, informeaza Rador.Autoritatile lucreaza in continuare pentru a identifica ramasitele celor ucise, multe cadavre fiind carbonizate in incendiul provocat de detinutele membre ale unei bande infractionale.…