Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, cel mai varstnic suveran in viata din lume, a asistat la parada anuala ce are loc cu ocazia aniversarii oficiale a Reginei, avand alaturi membri ai casei regale britanice, inclusiv Ducii si Ducesele de Cambridge si Sussex.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, in viata din lume, a asistat sambata la parada anuala ce are loc cu ocazia aniversarii oficiale a Reginei, avand alaturi membri ai casei regale britanice, inclusiv Ducii si Ducesele de Cambridge si Sussex.

- Fostul fotbalist a postat un videoclip pe contul de Instagram in care apare soția lui, Victoria Beckham, pe o banda de alergat. David Beckham nu s-a putut abține sa nu-și filmeze soția in timp ce face mișcare. Fostul fotbalist a filmat razand momentul in care Victoria se afla pe o banda de alergat,…

- Ducele și ducesa de Sussex au participat la primul eveniment oficial in calitate de soț și soție. Meghan Markle a stralucit intr-o ținuta fermecatoare, de o eleganța discreta. Asta in timp ce discursul ținut de prințul Harry a fost intrerupt de o albina, spre amuzamentul tuturor celor prezenți, inclusiv…

- Este clar. Meghan Markle, viitoarea soția a prințului Harry, este o Melania Trump a Casei Regale a Marii Britanii. De cand au anunțat oficial logodna și au inceput pregatirile pentru marea nunta care va avea loc pe 19 mai, Harry și partenera sa au participat impreuna la o mulțime de evenimente, fie…

- S-au vandut peste 40.000 de bilete pentru derby-ul Ligii a 4-a dintre CSA Steaua și Academia Rapid de pe Arena Naționala. Cum s-a ajuns la aceasta cifra incredibila pentru fotbalul amator de la noi? GSP.ro a aflat care a fost pactul dintre comandantul CSA, Cristian Petrea, și cei peste 2.000 de ultrași…