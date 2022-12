Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul festiv de la Moscova a venit la pachet și cu simboluri ale conflictului din Ucraina in mai multe zone ale capitalei Rusiei. Conflictul din Ucraina a fost impletit cu festivitațile de sarbatori de la Moscova, inclusiv simboluri militare din prima linie așezate pe socluri și rezidenți inregistrand…

- Kremlinul a respins marți, 13 decembrie, un plan de pace in trei pași propus in urma cu o zi de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitați”, relateaza Reuters și Hotnews . Unul dintre cei 3 pași enumerați luni seara de președintele…

- Conflictul de lunga durata legat de placutele de inmatriculare a alimentat tensiunile dintre Serbia si fosta sa provincie Kosovo, care si-a castigat independenta in 2008 si gazduieste o mica minoritate etnica sarba in nord, sustinuta de Belgrad. In urma unei intalniri a reprezentantilor politici sarbi…

- Fortele irakiene de securitate au retinut luni, pe aeroportul din Bagdad, un om de afaceri acuzat de implicare in furtul a 2,5 miliarde de dolari de la autoritatile fiscale, in timp ce incerca sa paraseasca Irakul, potrivit Ministerului de Interne.

- Ministrul german de interne, Nancy Faeser, vrea sa il demita pe șeful agenției germane pentru securitate germana, Arne Schoenboh, in urma unor dezvaluiri potrivit carora ar avea o presupusa legatura cu o asociatie apropiata serviciilor secrete ruse, relateaza presa germana, citata de AFP și Reuters.…