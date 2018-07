Un veac de la Marea Unire, la Sala Clio

Stiri pe aceeasi tema

- Masteranzii Specializarii Mobilier și Amenajari Interioare, din cadrul Facultații de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara au conceput proiectul unui restaurant ipotetic, amenajat in una dintre cele mai scumpe zone din lume, Alpii Elvețieni. In acest fel ei iși propun…

- Expoziția ajunge in Timișoara in perioada 31 mai – 24 iunie și va putea fi vizitata de la 10:00 la 18:00, de marți pana duminica, la Muzeul de Arta Timișoara. Deschiderea expoziției va avea loc pe 30 mai, de la ora 18:00, iar evenimentul este co-organizat de Fundația Eidos, alaturi…

- „100 de ani de la Marea Unire in 1.000 de cuvinte” este titlul noului proiect lansat de Rotary Club Oradea. Prin acest proiect, ONG-ul oradean iși propune sa stimuleze cunoașterea istoriei Romaniei, sa cultive sentimentul patriotic și sa dezvolte aptitudinile creative ale elevilor de liceu din municipiul…

- Ediția de vara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul țarii, iși așteapta inca o data clienții, de miercuri pana duminica. Evenimentul a atras și de aceasta data un numar mare de participanți, peste 60. Vizitatorii vor gasi…

- Turnarea betonului a inceput vineri dimineața la prima ora și urma sa fie gata in jurul orei 18:00. „Prima parte a culeelor, constand in coloane forate cu diametrul de 1,5 m și lungimea de 20 m, a fost finalizata pe ambele maluri. Etapa a II-a consta in radierul culeii de pe malul stang,…

- Sambata, 19 mai 2018, incepand cu ora 19:00 și pana la ora 01:00, sunteți invitați la expoziția “Evoluția sistemelor de telecomunicații“, unde puteți intalni cele mai noi tehnologii fața in fața cu istoria acestora. Expoziția, adresata tuturor varstelor, va provoaca la o calatorie…

- Profesorul Ioan Munteanu a fost primul din Romania care a „pus pe picioare” o astfel de procedura, cea a fertilizarii in vitro, cel care a dat o șansa cuplurilor infertile de a avea un copil. Practic, doctorul care a condus timp de 30 de ani Maternitatea Bega din Timișoara este considerat…

„Marea Unire a Cicliștilor", așa cum a fost supranumit evenimentul pe doua roți din Munții Zarandului, va avea loc in 12 mai, incepand cu ora 9. Drumul pe care se va concura leaga Valea Mureșului de Țara Moților.