Un vasluian și-a pierdut viața într-un accident la Poieni, județul Iași ULTIMA ORA… Un vasluian de 63 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident de circulație petrecut in urma cu puțin timp pe raza localitații Poieni, județul Iași. Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca a fost vorba de o coliziune frontala cu un autoturism condus de un tanar de 21 [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

