- Un accident in care au fost implicate doua tiruri și doua autoturisme s-a produs marți pe autostrada A1. Mai multe persoane sunt ranite și elicopterul SMURD a fost trimis la fața locului. Circulația mașinilor este blocata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Motociclistul care a fost ranit in accident, pe Transfagarașan, a fost asistat de catre echipajul SMURD și transportat la un spital din București cu elicopterul SMURD. Citește mai multe detalii despre subiect AICI. Citește și Lovita de mașina, in Trivale

- Un accident in urma caruia, din primele informații, patru persoane au avut de suferit s-a produs luni dimineața pe Autostrada A2 (Autostrada Soarelui). La fața locului a fost solicitata intervenția unui elicopter SMURD. Din primele informații, traficul a fost oprit pe Autostrada Soarelui, pe sensul…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Chișineu-Criș, pe strada Garii, la ieșire spre Sintea Mare. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Sunt trei victime, femei, conștiente. La fața locului au ajuns o ambulanța de la stația Chișineu Criș a Serviciului de Ambulanța…

- In timpul etapei desfașurate in zona Paltiniș, in cadrul Raliului Sibiului, s-a produs un incident soldat cu vatamarea corporala a unui copilot. Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton. In urma evenimentului…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Ineu spre Șicula. Patru persoane au fost accidentate. La fața locului s-au deplasat doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD. „In acesta dupa-amiaza, in jurul…

- TOPLEȚ – DN 6 e din nou scena de accident rutier, de aceasta data pe raza localitații Topleț. Evenimentul, raportat la 112, a implicat o singura mașina, in urma acestuia rezultand doua victime, ambele conștiente, din fericire neincarcerate! La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul…

- Intr-un comunicat primit de la IPJ Hunedoara se arata ca un șofer s-a rasturnat, in afara parții carosabile, pe DN7, in apropiere de Oraștie. Dupa ce echipele de intervenții au sosit la fața locului s-a constatat ca șoferul, in varsta de 82 de ani era singur in mașina, conștient, suferind doar cateva…