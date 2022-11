Un vânător din turc a fost împuşcat mortal de câinele său Se mai intampla și invers, ca vanatorul sa fie cel vanat. Numai ca, de data aceasta nu de catre salbaticiunile din padure, ci chiar de catre propriul caine…de vanatoare. Un vanator a fost ucis in Turcia de un glont tras involuntar din pusca sa de catre propriul caine, scrie marti presa turca citata de agentia EFE. Potrivit cotidianului Cumhuriyet, barbatul in varsta de 32 de ani a plecat impreuna cu patru prieteni la vanatoare in muntii din regiunea Samsun de pe coasta Marii Negre. In timp ce se afla la masina pentru a pleca spre o alta zona de vanatoare, unul dintre acesti prieteni l-a ajutat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

