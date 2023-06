Stiri pe aceeasi tema

- Un oltean si-a pierdut viata dupa ce a cazut, astazi, de pe un pod din localitatea valceana Galicea.Din primele verificari efectuate, s-a constatat ca un barbat, de 56 de ani, din județul Olt, si-a pierdut viata. In timp ce efectua lucrari la un pod, in localitatea Galicea, acesta ar fi cazut de la…

- Polițiștii au motive sa creada ca principalul suspect este chiar iubitul femeii, alaturi de care locuia in chirie. Este vorba despre un barbat in varsta de circa 40 de ani, despre care se crede ca ar fi parasit țara, potrivit surselor apropiate anchetei, citate de Realitatea Plus.De altfel, barbatul…

- Un valcean a murit, astazi, dupa ce a a cazut de pe scara unui tractor, in localitatea Zatreni. Polițiștii Secției 11 Zatreni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca, Un barbat de 65 de…

- Un barbat din judetul Caras-Severin, a fost gasit fara suflare, cu picioarele partial carbonizate, dupa ce s-a invelit cu o patura electrica . Descoperire macabra intr-o localitate din Caras-Severin, unde un barbat a fost gasit mort, carbonizat pe jumatate sub o patura electrica care a luat foc. Trupul…

- OBREJA – E al doilea caz in decurs de cateva ore, inregistrat in Caraș-Severin! Omul avea 72 de ani și era din comuna Obreja, polițiștii din Caransebeș fiind sesizați, in 15 mai, in jurul orei 16.45, ca nu a mai fost vazut de cateva zile! „Barbatul in cauza a fost gasit in locuința acestuia, decedat,…

- „La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției Rurale Apostolache au fost sesizați de catre un barbat din comuna Podenii Noi, despre faptul ca doua persoane s-ar fi electrocutat.In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului constatand faptul ca aspectele…

- La data de 29 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Brezoi au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana ar fi cazut de pe un taf forestier. Din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat, de 46 de ani, din comuna Malaia,…

- Accidentul s-a produs pe drumul judetean 678 in Olanu, județul Valcea, dupa ce un șofer in varsta de 21 ani din localitate a acrosat cu autoturismul fetita care se deplasa pe partea carosabila, informeaza Gazeta Valceana . Salvatorii ajunși la locul incidentului au gasit fetița de 10 ani inconstienta,…