- Atenționarea cu COD GALBEN de GER, prelungita pana luni. Temperaturile vor cobori, pe alocuri, sub minus 20 de grade Atenționarea cu COD GALBEN de GER, prelungita pana luni. Temperaturile vor cobori pe alocuri sub minus 20 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit atenționarea cu…

- Meteorologii anunța ger de joi pana luni, cu temperaturi sub minus 20 de grade in Transilvania. ANM a emis și o alerta Cod portocaliu de vant puternic, cu rafale de peste 130 de kilometri pe ora, in zona montana din 14 județe. Prima alerta Cod galben este in vigoare in intervalul joi ora 12:00 – luni…

- Dispeceratul National Salvamont anunta risc extrem de producere a unor avalanse de dimensiuni medii si mari in Muntii Fagaras, la altitudini de peste 1800 de metri. In Bucegi, riscul ca zapada sa se disloce este foarte mare, in timp ce in alte zone muntoase este risc insemnat sau mediu, relateaza…

- Statia meteo Miercurea Ciuc a inregistrat, in noaptea de sambata spre duminica, minus 23 de grade, cea mai scazuta temperatura inregistrata in țara. Este ger și la Joseni, cu minus 21 de grade și la Targu Secuiesc, cu minus 20 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie la Miercurea…

- Furtuna Leandros a generat o scadere brusca a vremii in Grecia: de la 20 de grade Celsius, la minus 20 de grade. S-a intamplat in orasul Florina, situat in nordul Greciei, care a inregistrat minus 20 de grade vineri dimineata, potrivit Agerpres. Alte regiuni au inregistrat de asemenea temperaturi sub…

- Romania va fi lovita de vortexul polar. Cat de mult scad temperaturile. Vortexul polar care a adus deja temperaturi extrem de scazute in Europa, ajunge in weekend și in țara noastra. Directorul ANM, Elena Mateescu a explicat, joi, la Antena 3, la ce sa ne așteptam din punct de vedere al temperaturilor.…

- Un val de aer polar loveste Romania in weekend. La sfarsitul saptamanii, vremea va deveni rece, geroasa mai ales noaptea si dimineata, cu temperaturi de minus 18 grade Celsius. „Sfarsitul saptamanii aduce intr-adevar o racire in ceea ce priveste vremea pentru ca o masa de aer rece va stationa cel putin…

- "Sfarsitul saptamanii aduce intr-adevar o racire in ceea ce priveste vremea pentru ca o masa de aer rece va stationa cel putin pentru urmatoarele zile pana spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie. In zonele depresionare vorbim de temperaturi cu minus 15, minus 18 grade Celsius si cel mult…