Un val de CĂLDURĂ. 2020, al doilea cel mai călduros ani din ISTORIE 2020 este pe cale sa devina al doilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, dupa 2016, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters. Cinci seturi de date claseaza in prezent 2020, un an caracterizat de valuri de caldura, secete, incendii de vegetatie si uragane devastatoare, drept al doilea cel mai calduros an de la inceputul masuratorilor meteorologice, in 1850. "2020 este foarte probabil unul dintre cei mai calzi trei ani inregistrati la nivel global", a declarat OMM, cu sediul la Geneva, in raportul sau "State of the Global Climate" pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

