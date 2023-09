Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu global efectuat pe mii de specii de animale și plante confirma tendințele alarmante de micșorare a dimensiunilor organismelor din natura. Iar acest lucru este cel mai vizibil in ocean. Cercetatorii au descoperit ca specii precum vulpea de mare și peștele din Atlanticul de Nord iși micșoreaza…

- Unul dintre comandanții Wagner a confirmat ca unul dintre cadavrele recuperate dupa accidentul aviatic din regiunea rusa Tver este al lui Evgheni Prigojin de la faptul ca ii lipsea un deget de la mana, o rana pe care a suferit pe cand a facut pușcarie, relateaza presa rusa, preluata de Kyiv Post.De…

- Planeta se ”topește” din cauza incalzirii globale și asta se poate vedea și in țara noastra, in contextul valurilor de canicula neobișnuita. Alerta meteo ANM. Cum va fi vremea in Romania in august 2023, ultima luna de vara din acest an. Canicula ne va da batai de cap și in luna august. ANM a anunțat…

- Incalzirea globala are efecte nebanuite și neașteptate. Un grup de alipiniști, aflați intr-o expediție, au gasit ramașițele unui alpinist german disparut in 1986 au fost gasite intr-un ghețar din apropierea faimosului Matterhorn din Elveția.Descoperirea este cea mai recenta dintr-o serie de „secrete”…

- „ Schimbarea climatica se manifesta. Este terifianta. Si este doar inceputul”, a declarat Antonio Guterres, secretarul general al ONU. „Este inca posibil sa limitam cresterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius si sa evitam cele mai grave efecte ale schimbarilor climatice. Dar numai prin actiuni…

- Marți, temperatura la nivel mondial a fost de 17,18 grade Celsius, fața de 17,01, in ziua de luni, potrivit datelor de la Centrele Naționale pentru Protecția Mediului din Statele Unite. Specialiștii pun aceste temperaturi și pe seama fenomenului meteorologic El Nino. Precedenta valoare record a temperaturii…

- Un raport al administrației Biden, solicitat de Congres, prezinta opțiunile de cercetare pentru un ultim efort de a incetini incalzirea planetei. Dar Casa Alba spune ca nu-și schimba strategia privind clima.Casa Alba a oferit un sprijin reținut ideii de a studia modul in care se poate bloca lumina…