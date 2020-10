Un ungur foarte bogat vine cu bani mulți în România Omul de afaceri Daniel Jellinek, aflat in topul celor mai bogați unguri, alaturi de familia Stryker – moștenitoarea producatorului de echipamente medicale Stryker Corporation din SUA, vrea sa mai incheie o tranzacție imobiliara in Romania pana la finalul anului viitor, prin grupul Indotek, pe care il deține, dupa ce, in 2019, a cumparat mallul Promenada din Targu Mureș, printr-o colaborare cu Morgan Stanley. Investitorul are la dispoziție imediata, pentru achiziții, peste 100 de milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Un alt VIRUS se apropie de Romania. Luna ianuarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Nicolae, senatorul PSD cunoscut pentru atacurile constante la justiție și pentru legaturile cu celebrul condamnat Catalin Voicu, a scris miercuri pe Facebook ca joi va face ”cel mai dureros anunț privind activitatea mea publica”. Intrebarea care l-a blocat pe Arafat: N-am sa raspund vreodata…

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti inregistrati…

- Social Cand funcția iți permite sa cumperi orice sau Cum a luat fostul primar de la Ștorobaneasa dreptul unor cetațeni de a intra pe proprietatea personala 23/09/2020 11:12 La Ștorobaneasa, la intersecția a doua strazi, exista de cand lumea o fantana, unde oamenii locului iși potoleau setea și iși…

- "Transilvania nu poate sa revina Ungariei, deoarece romanii sunt in majoritate de mult timp, iar astazi aici locuiesc douazeci și ceva la suta maghiari și șaptezeci și ceva la suta romani. Situația este complicata și de faptul ca cei douazeci și ceva la suta nu au o distribuție omogena, deoarece…

- In trimestrul doi din 2020, PIB-ul a inregistrat un declin de 12,1% in zona euro si de 11,7% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In primul trimestru din 2020, PIB-ul a inregistrat un declin de 3,6% in zona euro…

- Echipa de baschet feminin Sepsi Sfantu Gheorghe va intalni formatia spaniola Spar Girona, in turul preliminar al Euroligii, competitie in care participa in premiera., potrivit news.roIn competitie participa 18 echipe, din care patru joaca in calificari, intre acestea aflandu-se si Sepsi.Citește…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a declarat marti ca nu stie unde se afla fostul rege Juan Carlos, care a parasit Spania in urma scandalurilor de coruptie, si a aparat Casa Regala spaniola, cerand ''sa nu fie judecate institutiile, ci persoanele'', informeaza agentia EFE, potrivit AGERPRES.Presa…

- Eurostat: Economia UE si a zonei euro au inregistrat scaderi istorice, in trimestrul al doilea. Datele pentru Romania nu sunt inca disponibile PIB-ul zonei euro a inregistrat un declin de 12,1% si de 11,9% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul…