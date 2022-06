Un ultim omagiu pentru Alexandru Lulescu. Inmormantarea va avea loc la Cimitirul Bellu

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu actorului Alexandru Lulescu o pot face duminica, incepand cu ora 10,00, in foaierul Salii Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Marele actor Florin Piersic, in varsta de 86 de ani, a transmis un mesaj sfașietor la Realitatea Plus dupa moartea a doi dintre artiștii de prima mana ai generației sale, Valentin Uritescu și Alexandru Lulescu. „Oprește-te, Doamne, sa-i mai iei dintre noi! O minune de om și de artist, pe Valentin Uritescu…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților o delegație a Arhiepiscopiei condusa de Preacucernicul Parinte Constantin Oprea, consilier cultural, s-a deplasat la București pentru a conferi actorilor Alexandru Arșinel, fiu al eparhiei menționate și Vasile…

- Alexandru Arșinel a primit de-a lungul carierei sale de actor o mulțime de premii și distincții, dar acum, la 83 de ani, lui i-a fost inmanat Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai inalta distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. Mai mulți preoți au pașit in locuința sa și l-au felicitat. Vizibil…

- Spectacolul stradal "Liber la Tanase!" va fi prezentat de Teatrul de Revista "Constantin Tanase" pe Calea Victoriei, in fata Salii Savoy, duminica, de la ora 17,00, in deschiderea evenimentului "Strazi deschise - Bucuresti, Promenada Urbana", informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Fii…

- Maria Ilie, in varsta de 8 ani, a urcat pe scena de la „Romanii au talent” in Vinerea Mare și a cucerit juriul cu vocea și frumusețea ei. In anul 2020, și-a lansat propriul ei videoclip, ”Voi zbura pana la stele”. Pe scena de la ”Romanii au Talent”, concurenta a interpretat o piesa ce i-a pus in valoare…

- Traian Stanescu, unul dintre actorii importanti ai Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, a murit luni, 11 aprilie, la varsta de 82 de ani. Inmormantarea va avea loc joi, incepand cu ora 13:00, la Biserica Izvorul Tamaduirii-Mavrogheni.

- Naarghita a fost celebra in anii ’70. Foarte frumoasa și plapanda, fata nascuta intr-un sat din Vrancea, a cucerit publicul cu dansurile și cantecele indiene. Dupa ce a atins peformanțe remarcabile, a murit singura și saraca. Naarghita a fost mare vedeta Naarghita a fost fascinata de muzica și dansurile…