- In punctul de trecere a frontierei Sculeni au fost depistate și ridicate de la doi calatori - permise de conducere, cu semne rezonabile de falsificare. Ambele cazuri au fost inregistrate in weekendul trecut, pe sensul de ieșire din R. Moldova.

- Direcția de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anunțat ca noua spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta in zilele de Craciun. Astfel, in zilele de 25 si 26 decembrie, urmatoarele spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca – tel:…

- Un centru de permanenta care va oferi servicii de asistenta medicala primara a fost deschis, miercuri, in cartierul Sud din municipiul Focsani, a informat primaria Focsani. Potrivit sursei citate, zona arondata centrului de permanenta deserveste locuitorii municipiului Focsani, iar serviciile medicale…

- VIROZELE FAC PRAPAD in toate județele țarii, de astazi, 59 de centre de evaluare pentru copii, cu circuite separate ar fi trebuit sa funcționeze, așa se arata in comunicatul oficial al Ministerului Sanatații „Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica in cazul…

- Corpul neinsuflețit al unui barbat a fost descoperit marți dimineața pe malul romanesc al Tisei, in zona comunei Campulung la Tisa. In urma verificarilor desfașurate a reieșit faptul ca este vorba de un cetațean ucrainean in varsta de 42 de ani. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului Sighet…

- Tiraspolul ar putea relua livrarile de energie electrica pe malul drept al Nistrului. Cel puțin așa a lasat sa se ințeleaga astazi, 2 decembrie, pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, inainte de negocierile in format 1+1 de la sediul OSCE din Chișinau, transmite Ziarul Național.…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat azi in dosarul in care patru persoane au fost trimise in judecata pentru "vaccinari la chiuvetaldquo; Printre inculpatii cauzei se afla si o asistenta medicala, angajata unei clinici private din Constanta, dar si un fost detinut, care se ocupa, spun procurorii, de…

- Trei barbați originari din satele Grimancauți și Bulboaca ale raionului Briceni au fost reținuți și plasați in arest preventiv, dupa ce ar fi incercat sa transporte ilegal doi barbați din Ucraina in țara noastra. Suspecții ar fi cerut cite 6.500 dolari americani per persoana, fara insa sa le presteze…