- Un cetatean ucrainean a murit noaptea trecuta, la bordul unei nave, in Portul Braila. Se pare ca barbatul a fost ucis, in timpul unei altercatii avute cu un concetatean. Individul este acum cautat de politisti.

