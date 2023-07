Un ucrainean a fost găsit spânzurat în pădure, la o lună după ce și-a abandonat TIR-ul în România Un barbat a fost gasit spanzurat intr-o padure din zona satului sucevean Foraști, aproape de drumul european E85. Ar fi vorba de un șofer ucrainean care a abandonat TIR-ul pe marginea drumului in urma cu o luna de zile. Cadavrul aflat in stare de descompunere a fost descoperit de un localnic. Acesta a alertat poliția, iar dupa primele investigații a reieșit ca barbatul a murit in urma cu cel puțin doua-trei saptamani, scrie Monitorul de Suceava . Potrivit presei locale, ar fi vorba de un cetațean ucrainean, de aproximativ, 50 de ani, care a disparut la jumatatea lunii iunie. Atunci au aparut… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul a fost gasit de catre un localnic, intr-o stare avansata de descompunere. Vestea a declanșat imediat o alerta, iar polițiștii au inceput cercetarile necesare. Prima constatare importanta a fost ca decesul a avut loc cu cel puțin doua-trei saptamani inainte, facand astfel posibile conexiuni…

- Soferul unui TIR abandonat pe E 85 a fost gasit dupa o luna spanzurat. Trupul barbatului a fost gasit din intamplare intr-o padure aflata la doar 1 km distanța, conform Digi24. Un TIR a fost abandonat in urma cu aproape o luna la marginea drumului E 85, pe raza județului Suceava. Pentru ca șoferul a…

- Un TIR a fost abandonat in urma cu aproape o luna la marginea drumului E85, pe raza județului Suceava. Pentru ca șoferul a fost de negasit, Poliția a luat legatura cu proprietarul camionului, o firma din Ucraina. Un alt șofer a venit și l-a preluat, dar in continuare primul conducator auto a ramas disparut.…

- O femeie de 33 de ani, din Sibiu, a murit dupa ce potrivit familiei ar fi consumat impreuna cu iubitul ei ciuperci halucinogene. Barbatul respectiv a fost gasit de medici, confuz și dezorientat, iar acum este internat la psihiatrie. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa și au cerut analize…

- Unul dintre cei mai apreciați culturiști din Romania, Catalin Ștefanescu, campion național și balcanic, a murit duminica de dimineața inecat intr-o balta in care pescuia, scrie Adevarul.Sportivul care saptamana viitoare ar fi implinit 29 de ani a plecat la pescuit alaturi de un prieten, la balta Lazuri,…

- Doar o semiremorca a putut opri odiseea unui șofer in varsta, intr-o localitate din Elveția. Un barbat de 79 de ani a facut furori, marți, pe strazile din Winterthur, unde conducea haotic. Un camionagiu roman i-a venit de hac, scrie cotidianul regional de limba germana Der Landbote.Pe Wingertlistrasse…

- Descoperirea șocanta a fost facuta de 22 aprilie. Potrivit ziarului local Liberta , anchetatorii au cerut probe ADN de la un barbat aflat in Romania, care ar putea fi fratele victimei, pentru a putea stabili identitatea persoanei decedate, relateaza Ziare.com.Corpul, care se afla intr-o stare avansata…

- Polițiștii australieni au electrocutat cu un aparat cu electroșocuri o femeie in varsta de 95 de ani. Incidentul care este anchetat de autoritați s-a produs la un azil de batrani, potrivit Reuters.Poliția australiana a lansat o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 95 de ani a fost ranita in timpul…