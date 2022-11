Un ucigaș a scăpat de injecția letală. Medicii nu i-au putut găsi venele O execuție in Alabama a fost anulata dupa ce oficialii au petrecut mai mult de o ora in incercarea eșuata de a gasi o vena intravenoasa. Deținutul Kenneth Smith urma sa fie executat saptamana aceasta, la 34 de ani de cand a ucis la comanda pe Elizabeth Dorlene Sennett, soția unui pastor local, care a fost injunghiata mortal și batuta, noteaza Metro. Moartea sa a fost amanata in ultimul moment din cauza unor „constrangeri de timp”, joi. Oficialii inchisorii au declarat ca nu au reușit sa localizeze vena necesara pentru a-i administra un amestec mortal de substanțe chimice. Cu doar doua luni in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

