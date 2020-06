Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor va achita in acest an integral lucrarile la soseaua de centura Radauti, daca se vor finaliza inainte de termen, a declarat ministrul Lucian Bode, care a vizitat sambata santierul variantei ocolitoare a municipiului. Stadiul lucrarilor la aceasta investitie a fost verificat,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si premierul Ludovic Orban au facut, vineri, o vizita pe amplasamentul Autostrazii Comarnic-Brasov, lotul 2, sectorul Cristian-Predeal, unde au discutat cu antreprenorul si au observat progresul fizic inregistrat in ultima perioada. Potrivit unui comunicat…

- Lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, lotul 2, sectorul Cristian - Predeal, vor fi finalizate si tronsonul va fi dat in folosinta in luna noiembrie a acestui an, mai devreme cu zece luni fata de graficul asumat prin contract, informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, la Brasov, ca Guvernul va aloca resurse impresionante „cum nu au fost alocate niciodata in ultimii 30 de ani” pentru modernizarea infrastructurii. Orban a declarat la Brasov ca prioritatea zero trebuie sa fie investitiile in infrastructura. „In…

- Mari proiecte de investiții în infrastructura feroviara sunt întârziate cu anii, chiar cu zeci de ani, potrivit unei sinteze a unei acțiuni de control la Compania Naționala Cai Ferate- CFR. Corpul de control al prim-ministrului a constatat ca nici pentru investiții din fonduri europene,…

- Deși este o perioada grea din cauza pandemiei, pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia, lucrarile continua. Constructorul a raportat vineri un progres fizic de peste 86% și o mobilizare de 350 de oameni in șantier. Cu ocazia vizitei in teren a premierului Ludovic Orban,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a aunțat ca, dupa data de 15 mai, restricțiile de deplasare nu vor mai fi atat de rigide. Totuși, trebuie precizate cateva lucruri. „Nu trebuie sa exageram, trebuie sa renunțam la deplasarile la care se poate renunța. Ce ramane totuși obligatoriu este in continuare…

- Astazi, 29 aprilie, primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru intocmirea Actualizarii Planului Urbanistic general al municipiului Brașov. Caștigatorul licitației este Asocierea dintre Synergetics Coroporations SRL (lider) și Quattro Design SRL. Durata de realizare a Actualizarii PUG-ului…