- CHIȘINAU, 20 iul - Sputnik. De astazi, o linie de troleibuz care facea legatura intre sectorul Buiucani și centrul Capitalei a fost suspendata. Este vorba despre linia suplimentara ”D”, care a fost lansata temporar pe strazile din Chișinau odata cu intrarea in reparație a strazii Ion Creanga din…

- O noua ruta de troleibuz urmeaza a fi lansata in aceasta saptamana in Chișinau. Ruta noua de troleibuz va circula pe strada Columna din sectorul Centru. O noua ruta de troleibuz va fi lansata in Capitala. Un anunț in acest sens a fost facut luni, 19 iulie, in cadrul ședinței Primariei…

- Pe teritoriul municipiului Chișinau a fost stabilit grad de alerta „cod verde”, cu menținerea masurilor de limitare a raspandirii infecției Covid-19. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a mun. Chișinau, ieri, 15 iulie.

- Serviciul Fiscal de Stat anunța ca doua direcții generale de administrare fiscala iși schimba sediul. Adrese noi vor avea: Direcția generala administrare fiscala control fiscal operativ și Direcția generala administrare fiscala control fiscal post operațional. Astfel, Direcția generala administrare…

- Un tanar de 22 de ani, care urma sa plaseze droguri in ascunzișuri, care ulterior urmau sa fie ridicate de catre consumatorii de droguri, a fost reținut de ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, care au intrat in posesia…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Au furat arme și muniții de la tirul Ministerului Apararii, intenționau sa ucida mai mulți copii, iar in timpul reținerilor au impușcat un polițist și l-au ranit pe altul. Sunt infracțiunile savarșite acum 16 ani de membrii unei grupari criminale din Chișinau. Sputnik…

- Primul troleibuz articulat, modern, procurat de la o companie din Italia, a pornit spre Chișinau. Acesta urmeaza sa ajunga in Capitala la sfarșitul saptamanii viitoare, dupa care RTEC va efectua verificarile tehnice și rondajul.