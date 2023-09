Un trofeu foarte mic pentru oameni atât de mari Astazi, in jur de ora 22:15, pe Stade de France se va auzi God Save New Zealand, apoi, din 80.000 de piepturi va rasuna Marseilleza, de se va cutremura tot Parisul și toate suburbiile. Imediat dupa aceea, aceleași piepturi vor urla cat le vor ține puterile, cand 23 de ”negri” vor da drumul la haka, unul dintre cele mai emblematice momente ale sportului mondial! Dragilor, acela va fi momentul cand va incepe Cupa Mondiala de Rugby, eveniment planetar, al treilea ca importanța dupa Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial de Fotbal. A zecea Cupa Mondiala va debuta abrupt, cu o intalnire epica: Franța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

