- Un tren Regio a deraiat, sambata, in judetul Mures, dupa ce a lovit o vaca, fara a exista persoane ranite. In tren nu erau pasageri, ci doar conductorii acestuia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures a transmis ca pompierii din cadrul Detasamentului Tarnaveni au fost solicitati sa intervina,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat sa intervina astazi in judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba de un accident rutier pe strada Bisericii din localitatea Chirnogeni.Potrivit ISU Cosntanta, un pieton copil a fost lovit de autoturism.Actiunea este in dinamica.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava a anunțat ca sambata dimineața, o femeie a murit, in urma unui accident feroviar produs in localitatea Braiesti din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, femeia, in varsta de aproximativ 40 de ani, se afla intr-un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc duminica noapte, in jurul orei 23.00, in municipiul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, un sofer a pierdut controlul autoturismului si a iesit in decor, sub podul IPMC, lovind un stalp aflat pe marginea drumului.In…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

