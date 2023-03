Stiri pe aceeasi tema

- O camera de supraveghere amplasata la un imobil de pe strada Pandurului din Constanta a surprins momentul in care un autoturism a lovit mai multe autoturisme parcate. In imagini se vede cum soferul pierde controlul volanului si loveste masinile parcate. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 martie a.c.,…

- VIDEO| Momentul impactului in tragicul accident din Ungariua, surprins de camera de bord a unei mașini implicate VIDEO| Momentul impactului in tragicul accident din Ungariua, surprins de camera de bord a unei mașini implicate O camera de bord aflata pe una dintre mașinile care au fost implicate in accidentul…

- In perioada 6 20 martie, militarii Companiei Manevra ALTHEA din cadrul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta" executa ultima etapa de pregatire pentru misiune, in Centrul National de Instruire Intrunita ,,Getica" din Cincu.Potrivit unui comunicat al Brigazii 9 Mecanizate Marasesti, astfel, in perioadele…

- Un accident rutier s-a produs, sambata, la semaforul din fața magazinului Metro Cluj. Un autoturism a ramas suspendat pe parapetul desparțitor. Din fericire nu au existat victime. Evenimentul rutier s-a produs sambata dupa-masa. Șoferul autoturismului inmatriculat in Mureș a oprit din cauza semaforului…

- Noaptea de marți, 28 februarie, spre miercuri a devenit una din cele mai negre nopți pentru Grecia, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, la 166 de km pe ora, unul de calatori, și celalalt de marfa. In urma acestei tragedii, spun autoritațile elene, cel puțin 46 de persoane au decedat, iar alte zeci sunt…

- BLACK SCORPIONS 23.1, militari din cadrul Batalionului 20 Infanterie “Dolj” al Brigazii Multinaționale Sud-Est au participat la exercițiul BLACK SCORPIONS 23.1, desfașurat la Centrul Național de Instruire Intrunita “Getica”, din Cincu. Obiectivele exercițiului au inclus executarea de tehnici, tactici…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant, in timp ce incercau sa fure o bicicleta parcata intr-o stație de autobuz din sectorul 3 al Capitalei. Cei doi au disimulat ca stau de vorba și, in doar 18 secunde, au reușit sa scoata bicicleta din spațiul special amenajat. In nici 3 secunde, hoții au fost prinși,…