- Traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Craiova ndash;Timisoara, din cauza trenului IR 1991, care se deplasa pe relatia Mangalia ndash;Timisoara, ramas imobilizat in statia Valea Alba judetul Mehedinti in urma unei defectiuni tehnice aparute la locomotiva.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Peste 100.000 de persoane iși petrec vacanța in acest weekend la malul marii. Plajele sunt pline ochi, exact ca in vremurile bune, iar turiștii profita de vremea frumoasa. Extrem de aglomerat este și in trafic, pe drumul care leaga Constanța de sudul litoralului, unde coloanele de mașini se intind pe…

- Un tren de marfa a deraiat miercuri pe magistrala de cale ferata București-Constanța. Traficul feroviar este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, trenul de marfa...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, astazi, pana la ora 18.00, pe DN 65 Craiova – Slatina, intre kilometrii 36+900 metri – 38+000 metri, intre localitațile Ganeasa și Balș, județul Olt, se efectueaza lucrari de asfaltare, traficul fiind dirijat cu piloți de…

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și a lovit violent un copac. Circulația auto pe Drumul Național 79A este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79A, intre localitațile Șicula și Ineu, județul Arad,…

- Traficul a fost deviat pe podul de la Cernavoda din cauza unor lucrari. Se inchide temporar circulația pe sensul catre litoral, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, in zona lucrarilor la partea…