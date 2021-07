Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22.07.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 5 inculpați, pentru savarșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni cu produse știind ca…

- Cinci persoane au fost retinute de DIICOT Maramures in urma a 13 perchezitii facute in judet si in Satu Mare, fiind suspectate ca, incepand din 2018, au achizitionat si comercializat substante cu efecte psihoactive. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Cinci persoane acuzate de savarsirea infractiunii de efectuarea unor operatiuni cu produse psihoactive au fost retinute pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Maramures, in cauza fiind efectuate 13 perchezitii…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 16.07.2021, propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures, de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 16.07.2021, pana la data de 14.08.2021 inclusiv,…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 5 iulie, propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures, de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 05.07.2021, pana la data de 03.08.2021 inclusiv, a…

- Procurorii DIICOT au facut 34 de percheziții in Cluj, Alba și Brașov, la mai mulți traficanți de droguri.La data de 25.05.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul…

- DIICOT a anunțat cea mai mare captura de heroina din Romania, de 1.452 de kilograme, a carei valoare de piața depașește suma de 45 de milioane de euro. „La data de 20.05.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu…