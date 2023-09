Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14.09.2023, la ora 19.34, pompierii au fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un tractor, intre localitațile Gottlob și Grabaț. Tractorul se afla in mers. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere din cadrul Secției Sannicolau Mare. In sprijin…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, miercuri dupa-amiaza, la stingerea unui incendiu care a cuprins anexa unei locuințe, in satul Grabaț. „A fost alertata Secția de Pompieri Sannicolau Mare și s-au deplasat la locul evenimentului 8 subofițeri cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Grav accident de circulație, sambata dimineața, in jurul orei 04:10, pe DJ 792, intre localitațile aradene Seleuș și Ineu. Un șofer a pierdut controlul volanului, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. In urma impactului, toți cei trei ocupanți ai autoturismului au fost raniți, iar…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier intre localitațile Slobozia Moara și Lungulețu. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul național 7, ar…

- Doua femei au murit joi seara dupa ce au fost lovite de un tren de calatori pe calea ferata situata intre localitațile Cristian și Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii de la transporturi au fost sesizați joi seara cu privire la un accident feroviar produs pe calea ferata situata intre localitațile…

- Accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe DN 7, in apropiere de localitatea hunedoreana Aurel Vlaicu, unde un șofer in varsta de 82 de ani s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere cu apa…