- Consiliul Județean Timiș a anunțat ca intregește patrimoniul Timișoarei cu un teren de aproape 7.000 de metri patrați aflat langa Iulius Mall. Acum cade in sarcina Primariei Timișoara sa il intabuleze și sa decida cum il va folosi.

- Curtea de Apel Constanta a respins azi, 16 octombrie 2023, ca nefondate recursurile declarate de Primarul Municipiului Constanta si Municipiul Constanta prin Primar in procesul deschis de dr. Stela Halichidis, managerul demis al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta Decizia a fost luata in…

- Aventurile viceprimarului Lațcau: folosire ilegala a sistemului video și ridicarea mașinilor angajaților primariei din parcarea...Primariei Timișoara. Ruben Lațcau, viceprimar al Timișoarei, are in birou un adevarat dispecerat video, in sistem CCTV, conectat la camerele...

- Ruben Lațcau, viceprimarul Timișoarei, ii atrage atentia lui Alion Nica, președintele Consiliului Județean și totodata președinte al PNL Timiș, ca seful șeful corpului de control de la instituția pe care o conduce e un fals funcționar public. Este vorba de Calin Popescu, cel care a ajuns angajat al…

- RECORD… In acest an, columbofilia din Romania nu se dezminte și inregistreaza un nou record, la ediția a doua a concursului de super maraton extrem internațional cu lansare din PARIS! Silviu Cristian Mihaila din Barlad, a inregistrat cea mai lunga distanța din concurs – peste 1850 km, prin sosirea porumbelului…

- Condusa de doua ori de Urartu, cu 1 0 si 2 1, Farul a avut puterea sa revina, marcand golurile 2 si 3 in prelungirile reprizelor, intr o atmosfera incendiara.Farul Constanta, campioana Romaniei, a inregistrat o noua victorie pe teren propriu, 3 2 cu FC Urartu, campioana Armeniei, in prima mansa a turului…